«Слияние структур не ведет к слиянию сторонников» — Политологи оценили возможное объединение ЕР и ОНФ

26.02.2020, 9:55, Новости дня

В России может появиться новая политическая сила, утверждают источники «Медузы».

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. По данным «Медузы», на съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией.

Издание со ссылкой на ряд источников сообщает, что в Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия», — из-за этого рейтинг партии сейчас составляет 32,7%. Для сравнения: полтора года назад, в июне 2018 года — до объявления о начале пенсионной реформы, — он составлял 48%.

Как ожидается, изменения в устав не ограничатся сменой названия — поменяется и структура управления обновленной партией. На сегодняшний день пост ее председателя занимает бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. После слияния «ЕР» и ОНФ в новой структуре будет три сопредседателя: сегодня так управляется Народный фронт. Скорее всего, Медведев в их число не войдет. Пока предполагается, что одним из руководителей обновленной ЕР, объединившейся с фронтом, будет вице-спикер Госдумы (и бывший вице-премьер) Алексей Гордеев.

Эксперты оценили возможную трансформацию главной политической силы страны и реалистичность описанного сценария.

Так, политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин пояснил, что сейчас идет усиление всех жизнеспособных политических сил и околополитических проектов. «Так устроена жизнь: если меняются руководители, обновляются кадры, ставятся новые цели и задачи, то структура начинает действовать активнее. Прошу не путать активность с эффективностью. В настоящий момент «Единая Россия» и ОНФ развиваются сами по себе. Оба проекта реализуют молодые, амбициозные люди, имеющие уже большой опыт работы и зарекомендовавшие себя профессионалами. В силу сложившейся политической конструкции, когда Дмитрий Медведев ушел с позиции председателя правительства, он несколько нелогично стал смотреться на должности председателя партии «Единая Россия», являясь заместителем главы Совета безопасности», — пояснил Паймушкин.

«Безусловно, есть люди, которые заинтересованы в том чтобы убрать Медведева с этой позиции. Материал в «Медузе» выглядит как явный «наброс» на ОНФ. Телеграм-канал партии «Единая Россия» оперативно отреагировал на вышеупомянутую статью и опубликовал информацию о создании аппарата в партии «Единая Россия» для обеспечения работы Дмитрия Медведева. Говорить о каких-то процессах по объединению партии и ОНФ, на мой взгляд, преждевременно, и явно не в интересах ОНФ. В настоящий момент идет развитие и модернизация как партии, так и Общероссийского народного фронта. Но у этих структур разные цели и задачи, поэтому объединять эти два проекта в новую политическую партию считаю самоубийством как для «Единой России», так и ОНФ, — заключил собеседник издания.

В то же время ведущий эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин заявил, что ребрендинг партии власти назрел уже давно: «Хотя, на мой взгляд, смена названия, структуры и формальных руководителей партии — это лишь косметический ремонт. Важно поменять подходы к работе в первую очередь в регионах, на местах. Сегодня множество здравых инициатив и заявлений, которые возникают на федеральном уровне, зачастую на уровне региональном превращаются в фарс, разрезание ленточек на вновь построенных остановках, игнорирование обращений людей и многое другое. Самым болезненным для людей стало, конечно, повышение пенсионного возраста. Сегодня пенсионная реформа является синонимом партии «Единая Россия».

По его словам, неудивительно, что политические администраторы в преддверии выборов в Госдуму и столь обсуждаемого транзита власти попытаются вдохнуть в партию новую жизнь: «Про объединение с Народным фронтом говорилось давно, высказывались мнения, что ОНФ вообще заменит «Единую Россию». Однако в последнее время ОНФ ушел в тень, и это уже не тот Народный фронт, который, скажем, был в 2015-2017 годах, решавший проблемы граждан, гроза чиновников и опора Владимира Путина. Сегодня ОНФ — больше волонтерское движение. Поэтому одним объединением политической партии и общественного движения вопрос повышения доверия к власти и политическим институтом не решить».

Что касается Дмитрия Медведева, то Хамидуллин полагает, что он действительно уйдет с поста председателя партии: «Все-таки его рейтинг также тянет партию вниз, да и должность в Совете безопасности совсем не коррелируется с должностью председателя партии».

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов подтвердил, что такой вариант давно обсуждается в политологических кругах: «И, казалось бы, невнятность позиционирования обеих структур и схожие цели, естественным образом подталкивают к слиянию. Но в политике электораты не складываются. Слияние структур не ведет к слиянию сторонников. Главе государства нужна партия, на которую он сможет опираться после проведения конституционных реформ. Поэтому вопрос концентрации публичной политической воли сейчас актуален. Так что, допускаю и такое развитие событий».

По его словам, простым этот процесс точно не будет: «Начиная от выбора названия, и заканчивая «дележом» ресурсов и зон ответственности между функционерами в региональных отделениях. Здесь, как в строительстве — проще построить новое, чем перестраивать существующее».

Руководитель аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский в разговоре указал на то, «Единой России» необходим ребрендинг: «Наверное, отчасти он позволит вернуть утраченный электорат, про который говорят сами единороссы. Однако одного ребрендинга мало: даже смена непопулярного Медведева на пока еще не очень популярного, но и стремящегося к этому Мишустина сама по себе ничего не даст. Надо изменить подход к работе с людьми. Бюрократии нужна встряска, но последуют ли за ней дальнейшие изменения, проявит ли партия собственную субъектность – большой вопрос».

По словам Игнатовского, важно добиться того, чтобы ребрендинг не трактовали как борьбу внутриэлитных группировок за контроль над партией: «Общество должно увидеть реальные изменения внутри «Единой России», партия должна перестать быть просто придатком исполнительной власти, а станет реальной политической силой. В противном случае это будет просто замена устаревших, проржавевших деталей бюрократической машины, которая будет ехать дальше. Но люди этих изменений не почувствуют и еще больше разочаруются», — резюмировал Игнатовский.