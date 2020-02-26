«Агро Газ Трейдинг» планирует принять участие в приватизации Одесского припортового завода

26.02.2020, 9:54, Новости дня

Компания «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) заявила о заинтересованности в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), об этом на встрече с трудовым коллективом ОПЗ 25 февраля рассказали генеральный директор и управляющий партнер «Агро Газ Трейдинг» Александр Горбуненко и партнер компании Владимир Колот, пишет пресс-служба предприятия.

АГТ начал сотрудничество с ОПЗ в августе 2019 года, в «Агро Газ Трейдинг» подчеркивают, что стороны за это время полностью выполняли взятые на себя обязательства. Также удалось начать решать проблему задолженности ОПЗ перед «Нафтогазом», так как в соглашении с АГТ в стоимость переработки добавлен $1 за тонну аммиака и и $1,5 – за тонну карбамида, это позволило перечислить 16,5 млн грн для погашения долга, отмечают на предприятии.

«Компания «Агро Газ Трейдинг» готова расширять сотрудничество с ОПЗ и предлагать ему новые форматы. В частности, АГТ рассматривает возможность участия в конкурсе по приватизации ОПЗ. Итоги 200 дней работы показали, что компания «Агро Газ Трейдинг» является надежным поставщиком сырья для ОПЗ. У АГТ есть долгосрочный горизонт планирования, и компания имеет понимание, как обеспечить бесперебойную работу ОПЗ и вернуть заводу статус лидера химической промышленности Украины», – отметил Горбуненко.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида.

В декабре 2016 года Фонд государственного имущества планировал провести аукцион по продаже ОПЗ. Начальная цена должна была составить 5,16 млрд грн. Но конкурс в итоге не состоялся из-за отсутствия заявок от покупателей.

30 апреля 2018 года на предприятии сообщили, что ОПЗ полностью прекращает работу. 2 стало известно, что завод выставят на приватизацию за $54 млн.

В начале августа этого года ОПЗ запустил производство аммиака и карбамида после простоя. Завод восстанавливает производство на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией «Агро Газ Трейдинг».