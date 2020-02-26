ФСБ пресекла вооруженное нападение детей на школу в Саратове

26.02.2020, 9:51, Новости дня

ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

«Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья», – сообщили в спецслужбе. Кроме того, по данным ФСБ, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в Интернете.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

«Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», – сообщили в ФСБ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.