Врачи рассказали об опасности поедания блинов на Масленицу

26.02.2020, 9:37, Разное

Доктор медицинских наук Алексей Буеверов напомнил россиянам о вреде чрезмерного поедания блинов. В преддверии Масленицы он привел несколько советов по правильному питанию в этот праздник, сообщает телеканал «360».

В частности, врач отметил, что не стоит есть много блинов перед постом, поскольку резкое изменение объема и вида пищи очень вредно для организма. Но отказываться от традиционного лакомства не стоит: можно есть несколько блинов ежедневно на завтрак и обед. Поедать их за ужином не рекомендуется, сообщает РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Диетолог Пилар Эскер назвала помогающие нормализовать пищеварение и похудеть после праздников продукты

15.02 / Психолог: Комплименты делают людей счастливыми

26.02 / Алёна Кравец готовит иск на 3 миллиона рублей против Даны Борисовой

12.01 / Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

25.02 / Личное: Прикроватная тряпка (с арабесками)

31.01 / Новейшие пистолеты “Удав” получат патроны повышенной мощности

15.01 / Мнение: Почему ушел Медведев?

26.01 / В Xiaomi готовят Android 10 для бюджетного смартфона Redmi

06.02 / Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии

31.01 / Раскрыта дата старта продаж нового кроссовера Suzuki XL7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика