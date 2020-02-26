В Белокурихе открывается Зимняя зерновая конференция

26.02.2020, 9:30, Новости дня

Российские аграрии и переработчики съезжаются в Белокуриху на Зимнюю зерновую конференцию. Сегодня день заезда экспертов, официальное открытие форума пройдет в четверг, 27 февраля. Среди главных тем конференции — проблемы качества зерна, экспортные поставки и потребление продуктов зернопереработки.

Многие сельхозпроизводители уже на Алтае, в их числе председатель союза крестьянских фермерских хозяйств Алтайского края Александр Балаков. В рамках конференции он намерен обсудить ценообразование на пшеницу и другие культуры на внутреннем и внешнем рынках. Он считает, что мировые цены начинают "проседать", а на внутреннем рынке наоборот идет подъем. Необходимо эту ситуацию отслеживать. Кроме того, интересен прогноз экспертов по ценообразованию гречихи. И, конечно, ситуация сегодня по подсолнечнику, — подчеркнул Александр Балаков.

Как сообщают "Вести Алтай", всего в дискуссиях планируют принять участие более 100 специалистов аграрной отрасли из регионов РФ и ближнего зарубежья.

Отметим, Зимняя зерновая конференция является крупнейшей за Уралом экспертной площадкой. На ней формируется стратегия развития предприятий зерновой отрасли России, принимаются эффективные управленческие решения, идет обмен деловыми контактами и актуальной рыночной информацией.

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ГТРК "Алтай"



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