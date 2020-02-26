«Бавария» может утвердить Флика главным тренером

26.02.2020, 9:30, Новости дня

Руководство "Баварии" довольно работой исполняющего обязанности главного тренера клуба Ханси Флика. Не исключено, что Флику будет предложен постоянный контракт.

Руководство "Баварии" подарило Ханси Флику ручку на 55 день рождения. Как сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, возможно эта ручка пригодится, чтоб подписать некий договор. "Спорт-Экспресс" предполагает, что речь идет о полноценном контракте.

Ганс-Петер или Ханси Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" в ноябре после отставки Нико Ковача. Под руководством Флика баварцы вышли на первое место в бундеслиге и удачно выступает в Европе. Накануне баварцы со счетом 3:0 обыграли в Лондоне "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.