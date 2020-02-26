Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса

26.02.2020, 9:30, Новости дня

Правительство Гонконга решило выделить 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США) на поддержку экономики, которая была ослаблена длительными протестами и вспышкой коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

Планируемые расходы приведут к "рекордно высокому" дефициту бюджета в размере 139,1 миллиарда гонконгских долларов, или около 4,8% ВВП, сообщил министр финансов Гонконга Пол Чань.

Он изложил меры по оказанию помощи предприятиям, рабочим и домохозяйствам в преодолении экономических последствий вспышки вируса. К этим мерами относятся выделение кредитов под низкую процентную ставку для малых и средних предприятий со 100%-ной гарантией правительства, а также 100%-ное снижение ставки налога на прибыль до 20 тысяч гонконгских долларов включительно.

Кроме того, власти объявили о денежных выплатах в размере 10 тысяч гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше.

Однако министр финансов предупредил, что "разовые меры по оказанию помощи", возможно, придется "постепенно сокращать" в ближайшие годы, поскольку расходы правительства растут.

Экономика Гонконга в 2019 году сократилась впервые с 2009 года на фоне антиправительственных протестов в городе и торгового конфликта между США и Китаем. ВВП азиатского финансового центра в прошлом году сократился на 1,2%.

В IV квартале ВВП города упал на 2,9% в годовом выражении.