Названы важные причины употреблять имбирную воду натощак

26.02.2020, 9:30, Разное

О анальгетических и противовоспалительных свойствах корня имбиря эксперты говорят уже давно. Теперь специалисты перечислили причины, по которым рекомендуется регулярно пить натощак имбирную воду.

Такое средство, благодаря содержанию калия, магния и цинка, регулирует воспалительные процессы, провоцирующие проблемы с кровообращением. Имбирная вода способствует оздоровлению артерий, уменьшая скопление холестерина, стабилизирует давление. При употреблении натощак напитка, обогащенного клетчаткой, улучшается пищеварение, нет проблем с запорами. Активные вещества, входящие в состав имбиря, тормозят процесс газообразования и уменьшают чрезмерную кислотность желудочного сока.

Имбирная вода выводит лишнюю жидкость, скапливающуюся в тканях, и токсины. Она может снизить степень усталости и пробудить энергию. Напиток питает иммунную систему человека полезными веществами, что активизирует выработку антител, нейтрализующих воздействие патогенов. Благодаря этому можно предотвратить простуду, грипп, аутоиммунные заболевания, инфекции вагинальные и мочевыводящих путей.

Имбирь снижает боли в мышцах и суставах, помогает предотвращать судороги, нормализуя баланс электролитов. Напиток на основе корня имбиря с добавлением меда и лимона богат антиоксидантами, поэтому защищает клетки организма от повреждения и преждевременного старения. Кроме того, имбирная вода, выпитая натощак, на клеточном уровне снижает риск развития рака, артрита, болезни Альцгеймера. Однако эксперты предупреждают, перед употреблением этого средства следует посоветоваться с врачом, чтобы убедиться, что оно не навредит в конкретном случае.