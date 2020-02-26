Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

26.02.2020, 9:30, Разное

Назван самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года. Им оказался Apple iPhone XR, пишет AppleInsider со ссылкой на базу данных Omdia.

Вторую строчку мирового рейтинга занимает iPhone 11, являющийся преемником модели XR. Компания Apple совершила поставки 46,3 млн единиц своего самого востребованного продукта. Для модели 11 поставки достигли 37,3 млн экземпляров. Следующие 3 строчки популярности на мировом рынке заняли продукты семейства Samsung Galaxy: A10, A50 и A20. Их поставки достигли отметок в 30,3 млн, 24,2 млн, а также 19,2 млн единиц соответственно.



Аналитики Omdia сообщили, что Apple занимала две первые строчки глобального рейтинга на протяжении более 5 лет подряд. Ограничение ширины модельного ряда устройств позволяет сконцентрировать интерес пользователей на всего нескольких продуктах массового сегмента. С другой стороны, Samsung имеет достаточно большое количество моделей под различные вкусы. При внушительных объёмах отгрузки число индивидуальных продаж неизбежно становится несколько меньше. Дополнительной поддержкой продукции Apple стало снижение стоимости модели iPhone XR после презентации iPhone 11.