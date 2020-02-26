Россияне могут получить возможность докупить недостающий для страховой пенсии стаж

26.02.2020, 9:30, Разное

Занимающий должность советника заместителя председателя ЦБ Степан Кузнецов в рамках круглого стола, организованного PwC, пояснил о рассматриваемой возможности трансформации средств, накопленных в ГПП (гарантированный пенсионный план). В случае, если инновация будет принята, россияне в будущем получат возможность докупить недостающий для страховой пенсии стаж.
Авторы инициативы считают, что средства, сформированные в рамках ГПП, можно использовать для приобретения баллов либо недостающего стажа. Таким образом россиянам помогут разрешить сложные ситуации, но при этом не исключено возникновение схем, благодаря которым работодатели могут попытаться «сэкономить» на суммах отчислений. Степан Кузнецов уточнил, что рассматривается несколько вариантов увеличения привлекательности ГПП, среди которых, как участие самозанятых через ФСН, так и использование средств для приобретения стажа, необходимого для назначения страховой пенсии.

Ранее в ПФ уже фиксировались случаи, когда граждане докупали недостающие баллы, поэтому инициатива может быть своевременной и актуальной. Некоторые специалисты считают модель действенной, но требующей детальной проработки с учётом всех нюансов и ограничений.



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