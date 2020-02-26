Нидерланды засекретят 13 свидетелей по делу о сбитом «Боинге» MH17

26.02.2020, 9:24, Новости дня

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу о крушении малазийского «Боинга» на Донбассе, пишет издание NOS со ссылкой на документы. По мнению прокуратуры, они «подвергаются значительным рискам», а их здоровье и безопасность «могут быть поставлены под угрозу».

Всего в деле 14 свидетелей, но суд отклонил просьбу одного из них о сохранении личности в тайне: следствие считает, что он также подвергается рискам из-за дачи показаний, но оно не может гарантировать ему анонимность. NOS отмечает, что девять свидетелей, получивших защиту, были заслушаны только в 2019 году.

Ранее глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке сообщил, что у следственной группы есть как минимум один свидетель запуска ракеты, которая сбила самолет.

Ранее в совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом самолете, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине. Подробнее об этом — в материале Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.

Другое совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить и второго фигуранта дела. Им оказался действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным «Орион» и среди прочего командовал «ЧВК Вагнера». Подробнее об этом — в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.

Гражданин Украины Владимир Цемах также является ключевым подозреваемым по делу о сбитом «Боинге», именно он командовал ПВО в Снежном в июле-августе 2014 года, когда там был сбит самолет, и он лично прятал «Бук» после инцидента. (Подробнее читайте в материале Кремль признал «своим» водителя «Бука» Владимира Цемаха и требует обменять его на Сенцова).

Читайте также: Четыре года лжи. Краткая история российских фейков о MH17.