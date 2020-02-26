Роспотребнадзор обязал объекты общепита усилить меры безопасности из-за коронавируса

26.02.2020, 9:24, Новости дня

Управление Роспотребнадзора по Москве распорядилось усилить дезинфицирующий режим в объектах общепита из-за угрозы распространения коронавируса, сообщают «Ведомости». Каждую неделю рестораторы обязаны предоставлять в Роспотребнадзор данные о принятии профилактических мер.

Работающий с посетителями персонал должен носить одноразовые защитные маски, меняя их не реже чем раз в три часа, также сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками.

Также необходимо дезинфицировать обеденные залы два раза в день, а дверные ручки и кассовые аппараты — каждый час.

Кроме того, согласно требованиям, дезинфекция посуды должна продолжаться 90 минут при температуре не ниже 65°C.



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