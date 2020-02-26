В Сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S20 Ultra при разных режимах обновления экрана

26.02.2020, 9:21, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung в ходе презентации смартфона Galaxy S20 Ultra заявлял о частоте обновления экрана 120 Гц. Эксперты протестировали устройство в разных режимах и обнародовали результаты в Сети.

Как стало известно уже после премьеры, «разогнать» Samsung Galaxy S20 Ultra до заявленного значения можно лишь при снижении разрешения. Производитель применил такое решения из-за высокого энергопотребления. Эксперты проводили тесты с разной частотой развёртки, используя гаджет с полностью заряженной аккумуляторной батареей на 5000 мА/ч для постоянного сёрфинга в интернете, подключаясь к 5G-сетям. Таким образом удалось выяснить, что при разрешении Full HD и частоте обновления 60 Гц время работы смартфона составило почти 12 часов. В то же время при развёртке до 120 Гц временной показатель был чуть более 9 часов.

Однако авторы тестирования отметили, что в случае использования сетей 4G результаты могут оказаться несколько выше, так как модему 5G априори требуется больше энергии. По некоторой информации, производитель в будущем может предоставить пользователям Samsung Galaxy S20 Ultra самостоятельно определяться с характеристиками экрана.