В России подорожало самое популярное народное средство от гриппа

26.02.2020, 9:18, Разное

В России подорожал один из самых популярных наборов продуктов для борьбы с гриппом и простудой. В него входят чеснок, мед и имбирь, сообщает телеканал «360».

В феврале 2020 года этот набор подорожал на 6% – до 269 рублей. При этом он прибавил в популярности: объем покупок вырос на 19%. Однако цена повысилась не на каждый из ингредиентов. Так, имбирь за год подешевел на 1%, а чеснок стал дороже на 13%. Цена на мед зависит от сорта, но в среднем он стоит около 165 рублей, сообщает РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Новосибирске скорая помощь сбила беременную женщину

28.12 / Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: «Кризисная ситуация с антисемитизмом – это скользкий путь к глобальной катастрофе»

17.02 / Бывшая девушка принца Гарри и известная телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой

29.12 / Захарова у гроба утешила убитого горем сына Волчек

29.04 / Исследование доказало почти полную безопасность вакцинации

18.01 / ВШЭ запретит студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза

26.01 / Россия стала крупнейшим рынком для Rolls-Royce в Европе

20.01 / Microsoft предупредила пользователей об уязвимости в Internet Explorer

11.02 / Мнение: Толстые эльфы, антиремнивочники и гибель американцев из-за патентов

03.02 / Самые успешные молодые лидеры в интернет-СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика