Косачев счел цинизмом новые санкции США

26.02.2020, 9:12, Новости дня

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал абсолютным цинизмом введение санкций против 13 компаний и физлиц из России, Китая, Ирака и Турции.

Косачев написал в Facebook, что «абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае «наказывает» государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе».

Он добавил, что Вашингтон «окончательно решил покинуть рамки международных соглашений и попросту рассказывать миру, какие очередные акты они на этот раз примут и кого из неграждан США за их нарушение накажут».

Ранее США ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, РФ и Турции в соответствии с законом о нераспространении (ядерного, химического, бактериологического оружия) в Иране, КНДР и Сирии.

Также президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда введенных против РФ санкций в связи с ситуацией на Украине.



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