Паника на рынках ударила по рублю

26.02.2020, 9:06, Новости дня

Мировые рынки погружаются на дно. Американские индексы второй день подряд теряют около 3%. От роста начала года не осталось уже ни следа, более того, сейчас индикаторы торгуются на минимумах с начала декабря.

Лидерами снижения выступают авиакомпании. Двухдневное падение их акций стало сильнейшим за последние три года. Сильнее всех дешевеют бумаги American Airlines — только во вторник капитализация снизилась почти на 10%.

Вспышка коронавируса ведет к снижению поездок и перелетов, к тому же администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос введении дополнительных ограничений на авиаперевозки, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Впрочем, и в остальных секторах царит паника. Растущих бумаг почти нет. Недавний лидер и флагман рынка — Apple подешевела еще почти на 3,5%, банковский сектор также терпит серьезные потери: Bank of America — минус 5%, JP Morgan — минус 4,5%.

Распродажи идут широким фронтом. растущих бумаг почти нет, в минус ушли даже драгоценные металлы — золото потеряло в пределах 1%, а серебро рухнуло сразу на 4%.

Нефтяные котировки вернулись к минимальным значением с начала года. Баррель смеси Brent сейчас стоит чуть более $55, WTI в моменте опускалась ниже $50.

На этом фоне крайне слабо себя чувствует рубль. Доллар на Московской бирже подорожал на 1 рубль 32 копейки, евро на рубль и 57 копеек.

Эксперты уверены, рублю может помочь восстановление нефтяных цен.

А спрос на “черное золото” сохранится еще как минимум 20 лет. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире Первого канала.

Новак признал замедление спроса на углеводороды, однако отметил, что даже электроавтомобили, которые становятся все популярнее, заражаются с помощью энергии, которую необходимо выработать.

Добавим, ранее Международное энергетическое агентство заявило об ожидаемом впервые за 10 лет снижении спроса на нефть в первом квартале — почти на полмиллиона баррелей в сутки. Это связано с негативным влиянием коронавируса на мировую экономику.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Депутат предрек появление в России «Яндекс.Скорой» и «Яндекс.Полиции»

07.02 / Роналду в день рождения получил внедорожник Mercedes

15.02 / Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

15.02 / Эксперт: Проект строящейся Белорусской АЭС стал заложником политической повестки

12.02 / В РФ выросли продажи легковых автомобилей

07.01 / В Киеве горело здание неработающего зала «Космолот» – ГСЧС

22.02 / Рядом была стая собак: покусанный труп женщины нашли во дворе дома

26.02 / Коронавирус: Инфекция отступает в Китае и усиливается в других странах

16.02 / FAZ — из-за коронавируса Китай отправляет свои банкноты в карантин

25.02 / Трамп прокомментировал «вмешательство» России в американские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика