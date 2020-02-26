Правительство Приморского края подключилось к поиску Александра Че

26.02.2020, 9:06, Новости дня

Зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков подготовил к губернатору индонезийской провинции Бали обращение, в котором просит срочно выделить вертолет для поиска пропавшего подводного охотника Александра Че. Об этом сообщают "Вестям:Приморье" со ссылкой на президента Федерации подводного спорта региона Дмитрий Анашкин.

Напомним, ранее поступила информация, что приморец пропал накануне во время подводной охоты на Бали. Как рассказали близкие Александра, он подстрелил большого тунца, после этого выплыл на поверхность, оставил ружье на лодке, а затем сам нырнул за добычей. Почти сразу после этого Александра потеряли из виду. Лодочник, который сопровождал россиянина, самостоятельно искал его в течение трех часов, однако ему пришлось вызвать на помощь местных спасателей.

По последней информации, из-за проливного дождя на острове работа спасателей сильно осложнена. Отправить вертолет на поиски владивостокца пока также невозможно. С шести часов утра поисковая операция возобновлена только на лодках.

Отметим, что семья и друзья Александра не теряют надежды на спасение, так как он является одним из самых опытных подводных охотников Приморского края, в его арсенале множество призовых мест в состязаниях по подводной охоте. Помимо этого, Александр много раз добывал на Бали трофейных тунцов.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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