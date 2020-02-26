Унесенных в море детей ищут с катера и вертолета МЧС

26.02.2020, 9:06, Новости дня

На поиск двух мальчиков, пропавших в море в Сочи, вышел катер.

Вечером двое ребят 12 и 14 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. Очевидцы засняли происшествие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как мальчики играют в устье реки, перебираются на островок, оттуда пытаются выбраться на другой берег. Но течение настолько сильное, что их накрывает водой и уносит. Поиски детей велись всю ночь.

В ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что утром на поиск подростков вышел катер. На его борту два спасателя. Также в поисках задействован вертолет Ка-32 МЧС России. Всего детей ищут 154 человека личного состава и 17 единиц техники.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.



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