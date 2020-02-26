Ученые нашли новые регуляторы кровоснабжения мозга

26.02.2020, 9:05, Новости дня

Интернациональная группа ученых получила данные о новых регуляторах кровоснабжения мозга, которые могут быть использованы при лечении гипертонии, сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

По данным ученых, клеток астроцитов в мозге примерно столько, сколько нейронов, но их функция для ученых долгое время оставалась загадкой. Только около 10 лет назад стали появляться теории, согласно которым астроциты наряду с нейронами активно участвуют в обработке информации и в обеспечении деятельности головного мозга.

Недавно в авторитетном научном журнале Nature Communications была опубликована статья интернациональной группы ученых, в которой было доказано, что астроциты регулируют перфузию – проток крови в сосудах мозга, передает РИА «Новости». Среди авторов статьи – профессор университета Бристоля и приглашенный профессор БФУ имени Канта Сергей Каспаров.

«Основная идея заключается в том, что в мозге есть целая система, которая позволяет ему определить, насколько хорошо он снабжается кровью. И в этой системе ключевую роль играют астроциты. Эти клетки физически обволакивают сосуды своими отростками. Если они чувствуют, что «давление в системе» падает в самом мозге, включается механизм, который повышает системное артериальное давление и частоту сокращений сердца, улучшая таким образом перфузию мозга», – сказал Каспаров.

По словам Каспарова, известно, что функция сердца и тонус сосудов регулируются нейронами, активность которых астроциты определенным образом модулируют, однако ученые еще не до конца изучили все тонкости работы этого сложного механизма. В частности, неясно, как воспринимаются механические воздействия и каковы подаваемые астроцитами сигналы. Ученым предстоит провести немало экспериментов.

«Но уже сейчас более-менее очевидно, что новые знания можно использовать в медицине. Раньше были известны только рецепторы давления, которые находятся на периферических сосудах. Теперь, когда стала понятна функция астроцитов, для специалистов открылись новые возможности регулировки давления. И это, например, дает надежду страдающим повышенным артериальным давлением, которое возникает без очевидной причины», – добавил Каспаров.

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