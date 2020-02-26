Надежда Бабкина со слезами раскрыла свою «страшную тайну» на шоу «Секрет на миллион»

26.02.2020, 9:00, Разное

Отечественная народная и эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина приняла участие в съёмках очередного выпуска шоу «Секрет на миллион». В студии певица согласилась раскрыть свою самую «страшную тайну» и расплакалась.
В следующем эфире программы Леры Кудрявцевой, который запланировано должен выйти на экраны в последний день февраля, зрители смогут увидеть Надежду Бабкину, приоткрывающую «завесу» личной жизни. Анонс шоу появился на странице шоу в Instagram. Из него стало известно, что Бабкина, в отличие от большинства коллег, всё же решила пойти до конца и открыть конверт с вопросом на миллион рублей. Певица поделится своей самой главной тайной, о которой, как она отметила, никому и никогда не рассказывала, неся весь «груз» в себе. Артистка не скрывала эмоции и плакала, говоря о непростой для неё теме, но вот, о чём именно шла речь, пока не известно.

В комментариях к публикации многие подписчики искренне сопереживают Надежде Бабкиной и пишут, что обязательно посмотрят выпуск шоу «Секрет на миллион» со своей любимой певицей. Другие же выражают сомнение, что в студии присутствовала действительно Надежда Георгиевна, подозревая двойника, делившегося якобы тайнами знаменитости.



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