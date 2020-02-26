В Токио из-за коронавируса могут отменить Олимпийские игры. Инфекцию зафиксировали уже и в Южной Америке

26.02.2020, 8:59, Новости дня

В нескольких европейских странах зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Судя по всему, все они связаны со вспышкой инфекции в Италии, где количество заразившихся составило уже более 300 человек, 11 заболевших умерли, пишет ВВС.

Люди, которые недавно вернулись из Италии, заболели в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

На западе выявили первый для региона случай заражения коронавирусом, сообщает телерадиокомпания WDR со ссылкой на главу администрации района Хайнсберг Штефана Пуша.

Заболевший – 47-летний мужчина из коммуны Зельфкант. Он вместе со своей женой обратился в больницу в Эркеленце, и изначально врачи подозревали у них легочную инфекцию. Однако последующая диагностика выявила у супруга новый коронавирус.

Еще один случай отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, приехавшего туда 17 февраля. В Бразилии, предположительно, заболел 61-летний мужчина, который недавно побывал в командировке в Италии, сообщило в своем твиттере Министерство здравоохранения Бразилии. Это первый случай в Южной Америке. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия. Так, число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 1146 человек.

В Китае за сутки заразились 406 человек, это на 100 человек меньше, чем днем ранее. Погибли 52 человека, это самое низкое количество за 3 недели. По данным ВОЗ, пик распространения коронавируса в КНР пройден в конце января. Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли более 2700.

Тем не менее член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом. По словам Паунда, решение должно быть принято к концу мая.

В Японии зарегистрировано 160 случаев инфицирования коронавирусом; 691 человек заражен на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы с начала февраля. Четверо пассажиров судна погибли.