Календарь: 26 февраля — День жены вождя мирового пролетариата

26.02.2020, 8:57, Новости дня

В этот день в 1869 году родилась российская революционерка, жена Ленина, Надежда Крупская.

Если бы коммунизм на всей планете победил — играли бы сейчас в голливудах Скарлетт Йохансон — Надежду Константиновну, а Ди Каприо — само собой Ильича. Вот это был бы блокбастер! Настоящая любовь сквозь пыл революции!

Правда, родственники Владимира Ульянова называли Надю селедкой, говорили, мол, Вова мог бы найти и покрасивей. Но Владимир Ильич знал: умнее и преданнее женщины не найти. Даже когда будущий вождь мирового пролетариата закрутил шашни с прелестной француженкой — революционеркой Инессой Арманд — Надежду он от себя не отпустил. Для него Крупская была боевой подругой, женой, нянькой.

Скорее всего, без нее Владимир Ильич никогда не добился бы всех своих ошеломляющих успехов: с Крупской был и рай в шалаше в Шушенском, и коммунизм она помогала строить, и утку из-под кровати выносила, и память Ильича увековечивала. Это была та самая маленькая женщина, которая стояла за большим мужчиной.

События дня:

1714 г. — Петр Великий издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми в гвардейских полках.

1832 г. — Польша стала частью Российской империи, лишилась собственной армии и сейма.

1886 г. — в Горловке Донецкой области произведена первая в России ртуть.

Именинники:

Анна, Александр, Вера, Владимир, Михаил, Николай, Светлана.

Родились:

Виктор Гюго (1802 — 1885 гг.) — французский писатель.

Александр Проханов (1938 г.) — советский и российский политический деятель, писатель, журналист, общественный деятель.

Марк Дакаскос (1964 г.) – американский актер.