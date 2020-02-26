Владимир Кара-Мурза подал в суд на ФБР, требуя раскрыть данные о его отравлении

26.02.2020, 8:57, Новости дня

Координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза подал иск в окружной суд Вашингтона против ФБР с требованием огласить результаты токсикологических тестов, которые проводились после его отравления в 2017 году, передает «Радио Свобода».

Кара-Мурза считает, что министерство юстиции, в которое входит ФБР, неправомерно скрывает итоги расследования.

2 февраля 2017 года Кара-Мурза был доставлен в московскую больницу в критическом состоянии из-за острого токсикологического отравления неизвестным веществом. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому, в которой он провел почти неделю. В том же месяце жена Кара-Мурзы передала образцы его крови ФБР.

Кара-Мурза заявлял, что об этом попросили конгрессмены от Республиканской партии, но в итоге спецслужба отказалась предоставить результаты исследования. По его мнению, результаты скрыли по просьбе российских силовиков.

В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Тогда врачи обнаружили в его организме существенное превышение концентрации тяжелых металлов.

 



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