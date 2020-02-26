Посольство КНР обвинило власти Москвы в дискриминации китайских граждан

26.02.2020, 8:57, Новости дня

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте. Об этом сообщает «Новая газета».

Дипломаты отмечают, что полиция совместно с сотрудниками метрополитена проверяет и анкетирует только граждан КНР.

В письме говорится, что Китай понимает необходимость эпидемиологических мер, однако рассчитывает на их «соразмерный и недискриминационный характер». В целях «успокоить общество и не разрывать дружеское отношения Китая и России» китайская сторона попросила не принимать чрезмерных мер.

19 февраля стало известно, что сотрудникам «Мосгортранса» велели вызывать полицию, если они заметят в общественном транспорте «лиц китайской национальности».



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