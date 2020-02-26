Российский дайвер установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом

26.02.2020, 8:51, Разное

Знаменитый российский дайвер, четырехкратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом. Атлет преодолел 181 метр без акваланга в Амерьевском карьере в подмосковном Щелково, сообщает телеканал «360». 

Этот мировой рекорд стал для Молчанова 19-ым. Свое достижение спортсмен посветил матери, также прославленной ныряльщице Наталье Молчановой. Она погибла при погружении в августе 2015 года неподалеку от испанского острова Ивиса. 

«Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной̆ любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело», – сказал Алексей.



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