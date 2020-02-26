Завтрак бессмертия: диетолог о продлении жизни с помощью еды

26.02.2020, 8:37, Разное

Диетолог Маргарита Королева рассказала о том, как правильно завтракать, чтобы увеличить продолжительность жизни. По словам эксперта, утренний прием пищи должен быть плотным, сообщает телеканал «360».

Не менее важно приступать к первой трапезе своевременно. Королева советует садиться за стол не раньше, чем через час после пробуждения. Специалист пояснила, что организму требуется какое-то время, чтобы вернуться к нормальному функционированию после сна. Диетолог уверена, что соблюдение этих правил является залогом долголетия и повышения качества жизни. 



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