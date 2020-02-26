Казахстан решил выйти с гособлигациями на российский рынок

26.02.2020, 8:37, Новости дня

Власти Казахстана намерены в этом году выйти с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций, сообщил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

«В этом году мы планируем выйти на российский рынок облигаций на сумму, эквивалентную не менее 500 млн долларов. Почему на российский рынок? Потому что ставки дешевле, и при этом валютный риск минимальный», – передает ТАСС слова Смаилова.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что РФ прекращает вкладывать в американскую экономику.



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