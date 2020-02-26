Подросток попытался подорвать Пентагон
26.02.2020, 8:37, Новости дня
У стен Пентагона был предотвращен теракт: 19-летнего подростка задержали у входа в здание с горящей тряпкой в руках.
Молодой человек признался, что с помощью этой тряпки он собирался поджечь машину и сорвать работу главного военного управления США, передает РЕН ТВ.
Теперь ему грозит от пяти лет тюрьмы.
Инцидент произошел в понедельник, однако о нем стало известно лишь в ночь на среду.
Ранее у Белого дома был задержан мужчина, угрожавший убить президента США Дональда Трампа.
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