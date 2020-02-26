Стартовал Всероссийский конкурс статей «Золотое перо» соцслужб России-2020″

26.02.2020, 8:30, Новости дня

Объявлен второй Всероссийский конкурс статей "Золотое перо" социальных служб России-2020". Для участия приглашаются руководители и сотрудники организаций социального обслуживания. Авторам лучших статей по 27 номинациям будет присвоено звание лауреата Всероссийского конкурса статей "Золотое перо" с вручением диплома.

Как уточняет ГТРК "Бурятия", к статье можно приложить три фотографии, тексты проектов и программ, сценарии и планы проведения мероприятий, а также обучающих занятий. Статьи принимаются до 15 апреля. Итоги конкурса будут объявлены к 1 июня.

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ГТРК "Бурятия"



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