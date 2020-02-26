Рафаэль Надаль с победы стартовал на турнире в Акапулько

26.02.2020, 8:30, Новости дня

В мексиканском Акапулько стартовал теннисный турнир. Испанец Рафаэль Надаль успешно преодолел первый барьер и вышел во второй круг соревнований.

В стартовом матче посеянный под первым номером Надаль играл со своим соотечественником Пабло Андухаром. Рафаэль выиграл первый сет 6:3, а во втором был сильнее 6:2. Вторая ракетка турнира Александр Зверев из Германии сломил сопротивление Джейсона Юнга из Тайваня – 8:6 (7:6), 6:1.

Успешно стартовала и первый номер посева у женщин американка Слоан Стивенс. Американка нанесла поражение мексиканке Ренату Сарасуа – 6:4, 6:3.