В Крыму впервые рассекретили рисунки о наведении Крымского моста в 1944 году

26.02.2020, 8:30, Новости дня

В Крыму открылась выставка ранее засекреченных работ армянского художника-графика Врамшапуха Шакаряна, запечатлевшего строительство советскими войсками моста через Керченский пролив в 1944 году.

До недавнего времени рисунки были засекречены. Сейчас же копии документов представлены на экспозиции «Рельсы над проливом» в Крымской библиотеке имени И.Я. Франко, передает ТАСС.

По словам инициатора выставки, военного историка Сергея Ченныка, это сенсация, так как ранее визуальные свидетельства наведения первого моста через Керченский пролив считались утерянными.

Рисунки сохранились в альбомах, и на них Шакарян показал все этапы наведения Крымского моста в 1944 году для нашей наступающей на врага армии. Рисунки хранились в архивах Минобороны России.

Ченнык отметил, что Шакарян в составе бригады сам участвовал в возведении моста. Историк отмечает, что мост был необходим нашим солдатам для продвижения на Запад, и был стратегическим, поскольку позволял «кратчайшим путем наладить снабжение наступавших на запад войск».

«Это возвращение чего-то утерянного. Альбомы и рисунки могли пролежать еще десятки лет, и о них мы могли никогда не узнать. А люди должны это видеть и знать», – отметил Ченнык.

Вячеслав Пересунько, бывший в 1970-1980-х годах вторым секретарем Керченского горкома КПСС, отмечает, что «мост был очень нужен для того, чтобы с Кубани в индустриальную Керчь поставлялись продукты, овощи, фрукты».

«Да, ходил паром, ходили катера, но этого было мало. Только на одном судостроительном заводе «Залив» работало около 13 тыс. человек — их и их семьи же надо было кормить. Мост бы решил эти вопросы, но тогда не нашлось денег», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что число грузовых автомобилей, которые проехали по Крымскому мосту за 16,5 месяцев с момента открытия движения для машин превысило 1 млн.