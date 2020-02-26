Фондовый рынок США потерял 1,7 триллиона долларов за два дня распродаж на фоне коронавируса

26.02.2020, 8:30, Новости дня

Американский фондовый индекс S&P 500 потерял около 1,737 триллиона долларов своей стоимости в ходе двухдневной распродажи на рынке, сообщает CNBC.

Во вторник индекс потерял 810 миллиардов долларов своей стоимости, днем ранее — 927 миллиардов долларов, отметил старший аналитик по индексам S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт.

Фондовые индексы США продолжили снижаться во вторник, поскольку инвесторы избегают рисковых активов на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики, вызванного вспышкой коронавируса.

По итогам торгов 25 февраля S&P 500 упал на 3,03%, Dow Jones Industrial Average — на 3,15%. Индекс NASDAQ Composite опустился на 2,77%.

Падение S&P 500 за два дня на 6,3% стало максимальным для индекса с августа 2015 года.

Доходности облигаций также снизились на фоне возросшего спроса инвесторов на защитные активы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до рекордно низкого уровня 1,32%.

Международный валютный фонд на прошлой неделе заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 уже повлияла на экономический рост в Китае, и ее распространение на другие страны может подорвать восстановление мировой экономики в текущем году.

Распространение смертельного вируса спровоцировало сбои в глобальных цепочках поставок и ударило по рынкам. Такие компании, как Apple, Nike, Mastercard и United Airlines, уже предупредили о влиянии коронавируса на доходы.



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