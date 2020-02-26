Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации в Украине

26.02.2020, 8:30, Новости дня

США продлили на год санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении президента Дональда Трампа.

Санкции введены до марта 2021 года.

В своем заявлении Трамп, обращаясь к Конгрессу, отмечает, что действия и политика российских властей, «включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

6 марта 2014 года Барак Обама подписал указ, который вводит санкции против лиц, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины и к дестабилизации обстановки в стране.



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