Назван недостаток смартфона Xiaomi Mi 10, которого не будет в Redmi K30 Pro

26.02.2020, 8:30, Разное

Некоторые поклонники китайского бренда Xiaomi не совсем довольны смартфоном Mi 10, отмечая его основной «недостаток». Основатель и директор компании Лей Цзюнь рекомендует этим пользователям обратить внимание на готовящийся к дебюту Redmi K30 Pro, в котором им должен понравиться дисплей без вырезов под камеру, занимающий всю лицевую панель.
В Xiaomi Mi 10 применяется фронтальная камера, спрятанная в вырезе, расположенном в верхней части дисплея, что некоторым пользователям кажется весьма неудобным, а потому они пишут Лей Цзюню жалобы. В свою очередь глава бренда советует дождаться премьеры Redmi K30 Pro, запланированной на март текущего года. Он полагает, что новое устройство в полной мере оправдает надежды пользователей, и они его оценят достаточно высоко.

В Redmi K30 Pro, вероятно, фронтальную камеру сделают выдвижной, как это было в предыдущей модели. Гаджет получит AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, производительность обеспечит процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Также ранее сообщалось, что новый K30 Pro будет поддерживать WiFi 6. Точная стоимость пока производителем не оглашалась, но ожидается, что она будет варьироваться в районе 440-554 долларов.



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