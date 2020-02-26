Россия потребовала арбитража в ООН из-за ситуации с визами США

26.02.2020, 8:26, Новости дня

Россия потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения ситуации с невыдачей виз США иностранным дипломатам, сообщил источник.

Источник сообщил, что РФ и несколько других стран-членов ООН «потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации», передает РИА «Новости».

Представитель ООН пообещал передать эту информацию генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.

Российскую позицию поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа.

«Ожидаем, что генеральный секретарь примет соответствующее решение и запустит процедуру арбитража», – добавил источник.

Напомним, в декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН.

Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в определенный срок, «то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях». Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.

В начале февраля в МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать.

В Кремле также выражали обеспокоенность по поводу невыдачи виз российским членам делегации.