Эксперты рассказали о вреде пластиковой посуды

26.02.2020, 8:21, Разное

По словам зарубежных исследователей, пластик, основой которого является бисфенол А, ранее считавшийся безвредным, на самом деле содержит опасные вещества. В группе риска находятся дети и беременные женщины. Что касается альтернативы – бисфенола S, его влияние на организм людей также является отрицательным в долгосрочной перспективе.

Бисфенол А является химическим веществом, разрушающим эндокринную систему организма даже при небольшой дозировке. Помимо этого, негативное влияние сказывается на работе мозга, половых органов, также повышается вероятность возникновения рака. Таким образом, безопасным данный компонент считать нельзя. Огромный риск вещество несёт для беременных женщин, проникая через плаценту: поэтому, все, находится в кровяном русле матери, передается малышу.

Из-за снижения количества серотонина, нарушаются мозговые процессы у ребенка, из-за чего в будущем существует риск снижения IQ, особенно у мальчиков, подытожили ученые.