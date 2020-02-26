Андрей Данилко считает провал Melovin «местью» Евровидения Украине за Россию

26.02.2020, 8:21, Разное

Артист Melovin, выступавший за Украину на «Евровидении-2018», получил невысокие оценки, как считает Андрей Данилко, неспроста. По мнению артиста, знакомого публике по образу Верки Сердючки, это могло быть «местью» стране за конфликт с Россией.

В интервью для «Люкс ФМ» Данилко отметил, что украинскому исполнителю Melovin зрители «Евровидения» отдали седьмое место, это значит, что он попал в десятку. Однако судьи не так высоко его оценили. «Какое там жюри решает, мы это видим? Не видим», — добавил знаменитость. Верка Сердючка допускает, что Украину могли специально наказать из-за скандала с Россией. В 2017 году россияне отказались приехать в Киев после победы Джамалы, поэтому трансляция не состоялась, а это стоило больших денег.

По словам Данилко, на Melovin «вылили столько гадостей», что ему самому пришлось поить конкурсанта перед выходом на сцену в финале успокоительным.

Напомним, Украина уже определилась со своим участником «Евровидения-2020» — в национальном отборе победила группа Go-А. Коллектив повезет на международный фестиваль песню «Соловей». Кто представит Россию на конкурсе, пока не известно.