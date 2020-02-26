Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить в три страны

26.02.2020, 8:18, Разное

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали российским туристам не посещать в ближайшее время Италию, Иран и Южную Корею. В этих странах были зафиксированы вспышки нового коронавируса из Китая COVID-2019, сообщает телеканал «360».

В службе отметили, что в Южной Корее инфекция поразила 977 человек, 11 из них скончались. В Иране зафиксировали 95 заболевших и 15 погибших от вируса, а в Италии заразились 283 и умерли семь человек. В настоящее время коронавирус заразил свыше 80 тысяч человек по всему миру. Из-за инфекции умерли, в общей сложности, более 2,7 тысячи человек