Автоновости: Стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Jetta VS7

26.02.2020, 8:04, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen осенью прошлого года рассекретил новый кроссовер Jetta VS7, однако уже сейчас стартовали продажи техники.

В свою очередь, изначально в компании анонсировали поступление кроссовера к дилерам на январь текущего года, однако из-за эпидемии коронавируса сроки пришлось частично перенести. Данный автомобиль имеет трехрядный салон, а также размеры, схожие с популярной моделью Toyota RAV4. Также стоит отметить, что автомобиль получил сенсорный дисплей, а также новый блок климат-контроля.

Из технических сведений известно, что под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый агрегат на 150 л.с. мощности. Автомобиль обладает 6-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Стартовая цена на кроссовер составила 106,8 тысяч юаней.