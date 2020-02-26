Автоновости: Стартовали продажи нового кроссовера Volkswagen Jetta VS7

26.02.2020, 8:04, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen осенью прошлого года рассекретил новый кроссовер Jetta VS7, однако уже сейчас стартовали продажи техники.

В свою очередь, изначально в компании анонсировали поступление кроссовера к дилерам на январь текущего года, однако из-за эпидемии коронавируса сроки пришлось частично перенести. Данный автомобиль имеет трехрядный салон, а также размеры, схожие с популярной моделью Toyota RAV4. Также стоит отметить, что автомобиль получил сенсорный дисплей, а также новый блок климат-контроля.

Из технических сведений известно, что под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый агрегат на 150 л.с. мощности. Автомобиль обладает 6-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Стартовая цена на кроссовер составила 106,8 тысяч юаней.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США

23.01 / Рубль подешевел к доллару и евро

07.02 / Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации будет обсуждаться еще два месяца

05.02 / В Томске спасли дворняжку Ёжика с перерезанным горлом

18.02 / Видео: Киев зовет Минск на войну с Россией

01.01 / Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко. Видео

19.02 / Путин освободил Суркова и поставил вместо него Козака

29.01 / В Киеве инженер три месяца прослушивал Судебную администрацию

28.01 / Жизнь посреди эпидемии — пока власти приукрашивают реальность, Ухань превращается в город-призрак»

31.01 / «Оскар 2020». Кто претендует на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана». Полный список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика