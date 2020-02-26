Седан Toyota Century получил выхлопную систему стоимостью 18 тысяч долларов

26.02.2020, 8:14, Новости дня

Известное тюнинг-ателье Brilliant Exhaust продемонстрировало усовершенствованную выхлопную систему, которая применяется для легендарной модели Toyota Century.

Приобрести доработанный экземпляр автомобиля станет возможным на 18 тысяч долларов дороже базовой версии. Таким образом, силами японских специалистов седан получит более агрессивный дизайн и соответствующие характеристики. Из технических параметров заявлено, что модель имеет 5-литровый бензиновый мотор с мощностью 280 л.с.

Также следует отметить применение 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Эксперты высказывают сомнения относительно эффективности аэродинамических параметров. Остальные новшества японского седана Toyota Century в доработанном виде пока неизвестны.



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