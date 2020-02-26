Свидетельница рассказала, как детей унесло в море в Сочи

26.02.2020, 8:12, Новости дня

Жительница Сочи Вера Марченко рассказала подробности инцидента, когда двух детей унесло в штормящее море.

По ее словам, мальчики 13-15 лет дурачились в устье реки Псезуапсеи и перебежали на островок, передает РЕН ТВ. 

«Был красивый закат, я начала снимать на видео для себя. Поворачиваюсь – мальчишки с одной стороны реки перебежали сначала на островок, дурачились. Мы им кричали уходить, потому что волны были, наверное, три балла. Они нас не слышали, потому что эхо такое было от шторма», – сказала очевидец.

Трагедия произошла, когда подростки пытались перебраться с островка на другой берег. Тогда, один из мальчиков споткнулся и ушел по грудь в воду, второй хотел его вытащить, но тоже упал. Обоих унесло в открыто море.

«Первого мальчика накрыло волной и унесло в море метров на двадцать. Второй карабкался, но, видимо, силы закончились, и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же, баллов шесть. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС», – рассказала женщина.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что к поиску детей привлечен вертолет МЧС, также увеличена группировка сил для поиска на берегу, передает РИА «Новости».  

«В 7.15 взлетел вертолет Ка-32 МЧС РФ со спасателями на борту. Будет проводиться мониторинг акватории. Происходит наращивание группировки единой государственной системы в месте проведения поисковых работ», – говорится в сообщении.

Всего привлечено 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники, включая авиацию.

Во вторник в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели Сочи ищут двоих детей, унесенных потоком воды в море при попытке перейти реку. 

В ведомстве уточнили, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен. Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения детей.



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