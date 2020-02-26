Россиян предупредили об опасности умных колонок

26.02.2020, 8:12, Новости дня

Умные колонки могут быть полезным домашним устройством, которое подберет музыку под настроение, или же отличным инструментом для воровства личных данных и их последующей продажи на черном рынке, сообщил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

«Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», – передает радио Sputnik слова Токаренко.

Он предупредил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах. По словам Токаренко, специально введенная «кнопка для параноиков», которая якобы отключает микрофон, тоже не идеальное средство для защиты персональных данных. Эксперт уверен, что слишком много людей хотят купить ваши персональные данные, и компании-производители колонок могут поддаться соблазну больших денег.

«Первые, кто может платить деньги за такие записи, – это рекламщики. Таргетированная реклама – это наиболее быстро оборачиваемые деньги. Вторые платят спецслужбы. Третьи – преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», – сказал он.