FAA предъявила новые претензии к Boeing

26.02.2020, 8:06, Новости дня

Борьбу с заземлением в очередной раз проигрывает компания Boeing. Федеральное управление гражданской авиации США рекомендовало корпорации исправить очередную проблему с безопасностью злополучной модели 737 MAX.

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет о возможной замене металлической обшивки, которая выполняет функцию защиты от ударов молнии. По оценкам экспертов, сама по себе эта задача не является невыполнимой, однако это может стать последней каплей в океане неурядиц производителя. ​​​

На фоне таких новостей инвесторы и трейдеры устроили акциям Boeing распродажу, которая по своим масштабам превзошла падение широкого рынка. Если накануне индекс S&P 500 снизился чуть более чем на 3%, то ценные бумаги корпорации обвалились почти на 4,5% в $304 за бумагу. Таким образом, с начала кризиса компании в марте прошлого года котировки упали почти на 30%.



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