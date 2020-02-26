Бобровский отбил 38 бросков и помог «пантерам» победить

26.02.2020, 8:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Глендейле. "Флорида Пантерз" в гостях обыграла "Аризону Койотс" с результатом 2:1.

Одним из героев встречи стал вратарь "пантер" Сергей Боровский. Российский голкипер справился с 38 бросками, произведенными по его воротам. Лишь раз "койотам" удалось переиграть Бобровского. Одноклубник Сергея Евгений Дадонов результативных действий не совершил. Не набрал очков и защитник "Аризоны" Илья Любушкин.



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