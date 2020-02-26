Артисты театра «Новая опера» представят музыкальное шоу «Операмания» в Доме музыки

26.02.2020, 8:06, Новости дня

Солисты и оркестр Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова и артисты "Имперского русского балета" под руководством Гедиминаса Таранды представят аудиовизуальное музыкальное шоу "Операмания" на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 28 февраля.

"Единственное представление в Москве! Дальше – только Австралия", – такой гастрольный маршрут ожидал участников аудиовизуального музыкального шоу "Операмания". Сегодня шоу, завоевавшее успех в Сиднее, Мельбурне и других городах мира, вновь возвращается на сцену Дома музыки. Каждый номер программы – это маленький спектакль с роскошными костюмами и красочными световыми эффектами и изысканным видеорядом, составленным из живописных полотен известных мастеров.

В исполнении солистов и оркестра Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова прозвучат арии и симфонические фрагменты из опер Россини, Моцарта, Верди, Бизе, Пуччини, Оффенбаха, Чайковского и оперетт Штрауса, попурри для фортепиано на темы Шопена, Листа, Рахманинова, Моцарта, артисты "Имперского русского балета" под руководством Гедиминаса Таранды представят балетные миниатюры. Благодаря удивительно точному подбору музыкального материала авторам шоу Алексею Вэйро и Андрею Лебедеву удалось создать яркий музыкальный дивертисмент, в котором знаменитые оперные арии и балетные сцены, фрагменты камерной и симфонической музыки.

Музыкальное шоу "Операмания" – 28 февраля в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.