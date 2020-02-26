Авиакомпанию «Якутия» попросили признать банкротом

26.02.2020, 8:05, Новости дня

Компания «Аэрокарго +» подала исковое заявление в арбитражный суд республики о признании банкротом авиакомпании «Якутия» за долги, размер которых превышает 200 млн рублей, информирует пресс-служба суда.

«Аэрокарго +» подала иск 21 февраля, передает РИА «Новости».

Из заявления следует, что «постановлением четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 по делу (…) «Авиакомпания Якутия» в пользу ООО «Аэрокарго+» были взысканы убытки в размере 223 млн 798 тыс. 493,07 рубля».

Также «во исполнение постановления был выдан исполнительный лист», однако «сумма в размере 210 млн 987 тыс. 205, 82 рубля на расчетный счет кредитора не перечислена».

Таким образом, «по состоянию на 31.01.2020 основная сумма долга должника составляет 210 млн 987 тыс. 205, 82 рублей».

Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда республики будет решен в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию «Россия» могут перестать обслуживать в Пулково из-за долгов.