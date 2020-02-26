Названы версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»

26.02.2020, 8:04, Разное

Впервые космический объект «Чёрный рыцарь» был замечен астронавтами аэрокосмического агентства NASA более двух десятков лет, но до сих пор не существует единой версии, объясняющей его происхождение. Учёные, уфологи и космонавты назвали ряд собственных предположений.
Некоторые уфологи считают, что «Чёрный рыцарь» — это корабль представителей внеземных цивилизаций, наблюдающих за жизнью землян. По другой версии, объект может являться зондом, запущенным инопланетянами для установления контакта с жителями Земли. Также существует мнение, что Тесла получал сигналы с «Чёрного рыцаря», но вот учёные категорически не поддерживают теорию о попытках космического объекта выйти на связь.

По мнению астронавтов, объект может быть средством для выхода в открытый космос, потерянным в 1998 году при состыковке аппарата с международной космической станцией. Ещё одна версия гласит о том, что загадочный «Чёрный рыцарь» — утраченная капсула, или часть использующегося США в 50-х годах прошлого века корабля «Discover-8».



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