Зоозащитникам Перу не удалось запретить корриду и петушиные бои

26.02.2020, 7:54, Новости дня

Перуанцам не удалось отстоять права быков и петухов. Конституционный суд страны отклонил инициативу защитников животных, причем с перевесом всего в один голос.

Ранее активисты выступили с инициативой признать корриду и петушиные бои вне закона из-за жестокого обращения с животными, а также назначить за их организацию наказание сроком до пяти лет.

Петицию подписали 5 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Глава МИД Ирана: Тегеран по-прежнему готов вести переговоры с США

07.02 / Бренд Volkswagen представил обновленный внедорожник Atlas

21.01 / Президент Эстонии отправилась в Антарктиду

02.01 / NTD — «звёздные» свадьбы и расставания уходящего года не стали неожиданностью

31.01 / Чайный бизнес: Lipton и Brooke Bond уплывают от прежнего владельца

20.01 / Пермский отель, где люди погибли при прорыве трубы, собирались закрыть

24.02 / Израильская ПВО перехватила не все ракеты из Газы

19.02 / Парламент Эстонии принял резолюцию с критикой РФ по вопросам истории Второй мировой войны

08.01 / «Технические проблемы, именно в Тегеране, именно сейчас, так, да?» Соцсети обсуждают крушение самолета МАУ в Иране

22.01 / Путин предложил для обеспечения школ питанием закупать местные продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика