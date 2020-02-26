Зоозащитникам Перу не удалось запретить корриду и петушиные бои

26.02.2020, 7:54, Новости дня

Перуанцам не удалось отстоять права быков и петухов. Конституционный суд страны отклонил инициативу защитников животных, причем с перевесом всего в один голос.

Ранее активисты выступили с инициативой признать корриду и петушиные бои вне закона из-за жестокого обращения с животными, а также назначить за их организацию наказание сроком до пяти лет.

Петицию подписали 5 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".