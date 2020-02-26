Названа лучшая социальная сеть для поиска работы

26.02.2020, 7:54, Разное

Аналитики российского рынка труда выяснили, какими социальными сетями жители страны пользуются для поиска работы. В ходе исследования они опросили три тысячи людей, сообщает «Москва 24».

Самой полезной для этих целей россияне назвали отечественную соцсеть «ВКонтакте». Второй по популярности оказались российские «Одноклассники». За ними следует молодой и амбициозный Instagram, а четверку лидеров замыкает американский Facebook. Однако более половины респондентов отметили, что социальные сети являются не самым эффективным инструментом для трудоустройства.