Автоновости: Официально представлен электрический шоу-кар Polestar Precept

26.02.2020, 7:42, Новости дня

Шведская компания Polestar официально презентовала новый концепт, который получил название Precept.

Вместе с тем официальная премьера пройдет 3 марта на автосалоне в Женеве. В свою очередь, минималистический стиль является главной особенностью автомобиля. Новая модель обладает привлекательной радиаторной решеткой, в которой установили камеры и радар. Эти опции понадобятся для осуществления автономного управления автомобиля.

Как и в остальных подобных моделях, вместо боковых зеркал установили видеокамеры, анализирующие обстановку на дороге. Многие из деталей салона изготовлены из вторсырья, что отразится на максимальной экологичности данной техники и позволит повысить интерес к новой модели.



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